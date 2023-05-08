Еврокомиссия предложила запретить пытающимся обойти санкции против нефти из РФ судам доступ в свои порты

Еврокомиссия (ЕК) считает, что морским судам, которые уличаются или подозреваются в обходе санкций против российской нефти, необходимо запретить доступ в порты и шлюзы ЕС. Об этом пишет Bloomberg.
По информации издания, Еврокомиссия в своем решении руководствуется увеличением количества «обманных действий». Эти маневры связаны с экологическими рисками.
Ранее ЕК передала странам-участницам объединения 11-й пакет ограничительных мер против России, сообщила пресс-служба Евросоюза в ходе брифинга. В Еврокомиссии отметили, что первая дискуссия послов в Комитете постоянных представителей ЕС по данному вопросу состоится в среду.