Баскетбольный клуб УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ

Баскетболисты казанского клуба УНИКС обыграли «Локомотив-Кубань» во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ.
Домашняя игра в столице Татарстана закончилась со счетом 79:76 в пользу хозяев. Американец Джален Рейнольдс из УНИКСа стал самым результативным игроком матча — он набрал 19 очков. Дабл-дабл в активе его партнера по команде француза Луи Лабери, который заработал 15 очков и сделал 10 подборов. У «Локомотива-Кубани» больше всех очков набрал тринидадо-американский профессиональный баскетболист Девон Акун-Перселл.
Счет в финальной серии, которая продолжается до четырех выигрышей, стал ничейным — 1-1. Третья игра противостояния состоится в четверг, 11 мая, в Краснодаре.
Вчера, 7 мая, в другом российском чемпионате досрочно определился чемпион. Петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» со счетом 3:2 и в девятый раз завоевал золото Российской премьер-лиги по футболу.