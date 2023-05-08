Баскетбольный клуб УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ

Домашняя игра в столице Татарстана закончилась со счетом 79:76 в пользу хозяев. Американец Джален Рейнольдс из УНИКСа стал самым результативным игроком матча — он набрал 19 очков. Дабл-дабл в активе его партнера по команде француза Луи Лабери, который заработал 15 очков и сделал 10 подборов. У «Локомотива-Кубани» больше всех очков набрал тринидадо-американский профессиональный баскетболист Девон Акун-Перселл.