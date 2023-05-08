Американская оперная певица Грейс Бамбри скончалась на 87-м году жизни

Бамбри получила международную известность в 1961 году. Она стала первой чернокожей певицей, которая дебютировала на Байройтском фестивале в Германии. Позже, в 1963 году, она была награждена медалью Рихарда Вагнера, а в 2009 году певица получила премию Центра Кеннеди за вклад в исполнительное искусство. Также Бамбри была удостоена премии ЮНЕСКО. Ее имя введено в Аллею славы Сент-Луиса.