Американская оперная певица Грейс Бамбри скончалась на 87-м году жизни

Одна из ведущих оперных певиц своего поколения в США Грейс Бамбри умерла в медицинском учреждении Вены. Об этом сообщает Австрийское агентство печати, ссылаясь на слова приемного сына женщины Дэвида Брюэра.
Причина смерти Бамбри не называется. Известно, что ее планируют похоронить на малой родине — в Сент-Луисе, штат Миссури.
Бамбри получила международную известность в 1961 году. Она стала первой чернокожей певицей, которая дебютировала на Байройтском фестивале в Германии. Позже, в 1963 году, она была награждена медалью Рихарда Вагнера, а в 2009 году певица получила премию Центра Кеннеди за вклад в исполнительное искусство. Также Бамбри была удостоена премии ЮНЕСКО. Ее имя введено в Аллею славы Сент-Луиса.
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