Командир «Азова»* (запрещенная в РФ террористическая организация) и главарь фашисткой группировки Дмитрий Юденко был уничтожен в ходе боев под Бахмутом (Артемовском). Об этом сообщает «Русская весна».
Украинский националист принимал участие в боях за Донбасс с 2014 года. Известно, что 37-летний Юденко командовал отделением 3-й штурмовой бригады (бывший полк «Азов»). Также он являлся основателем радикальной группировки «Единство и братство», занимающейся подготовкой рекрутов для проведения карательных операций в Донбассе.
Напомним, что боевые действия по освобождению Бахмута осуществляются исключительно силами ЧВК «Вагнер». Силы «музыкантов» контролируют около 90% города.