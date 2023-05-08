Командир неонацистов «Азова» Дмитрий Юденко был ликвидирован в Бахмуте

Украинский националист принимал участие в боях за Донбасс с 2014 года. Известно, что 37-летний Юденко командовал отделением 3-й штурмовой бригады (бывший полк «Азов»). Также он являлся основателем радикальной группировки «Единство и братство», занимающейся подготовкой рекрутов для проведения карательных операций в Донбассе.