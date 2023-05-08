НАТО повысил готовность своей авиации в районе Черного моря на фоне действий ВКС РФ

Организация Североатлантического договора (НАТО) повысила готовность своей авиации на фоне действий ВВС РФ. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
В Альянсе решили тщательнее следить за обстановкой в регионе после случая с участием российского истребителя Су-35. Во время учений авиации НАТО над Черным морем отечественное воздушное судно сопровождало польский самолет L410 Turbolet. Пилоты из РФ предприняли маневр, который привел к повышению уровня турбулентности, что стало препятствием для управления воздушным судном Польши.
Ранее Су-35 уничтожил украинский самолет в зоне СВО. Также российский истребитель помешал стратегическим бомбардировщикам США В-52 нарушить границу с Россией, передает «Ридус».