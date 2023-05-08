Более полумиллиона человек оказались в зоне бедствия из-за наводнений в провинции Цзянси на востоке Китая

Спасательная операция на затопленных территориях уже длится несколько дней. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из особо опасных районов порядка 16 тыс. человек. Ущерб, причиненный стихией с 5 мая, оценивается в 670 млн юаней (96,8 млн долларов). Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.