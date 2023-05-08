Советская цензура полностью изменила смысл композиции «Прекрасное далеко» в одной строчке

Проблема первоначального варианта песни заключалась в том, что во втором куплете голос из прекрасного далека, который слышала героиня, звал ее «не в райские края». Цензорам не понравилось словосочетание «райские края» — использовать религиозные мотивы в детской песне, которая уйдет в народ, в СССР было недопустимо, пишет издание Sport24.