Советская цензура полностью изменила смысл композиции «Прекрасное далеко» в одной строчке

Песня «Прекрасное далеко» из фильма «Гостья из будущего» стала настоящим советским хитом, строки которого помнит каждый гражданин СССР. Между тем мало кто знает, что на текст произведения огромное влияние оказали цензоры.
Проблема первоначального варианта песни заключалась в том, что во втором куплете голос из прекрасного далека, который слышала героиня, звал ее «не в райские края». Цензорам не понравилось словосочетание «райские края» — использовать религиозные мотивы в детской песне, которая уйдет в народ, в СССР было недопустимо, пишет издание Sport24.
Тогда поэт Юрий Энтин, сочинивший слова, заменил фразу на «чудесные края». Вместе с этой строчкой в корне изменился и смысл песни. Изначально она была более философской. Композиция отражала жизненные трудности, с которыми предстоит столкнуться персонажам. После внесенных изменений «Прекрасное далеко» превратилось в песню о светлом будущем.
Ранее стало известно о том, что легендарная комедия «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» режиссера Леонида Гайдая могла не выйти в свет из-за цензоров, которые называли ее «второсортной антисоветчиной». Спас кинофильм лично генсек Леонид Брежнев, положительно оценивший картину Гайдая.