Товарооборот России с Ближним Востоком и Северной Африкой за пять лет вырос на 83% и составил $94,9 млрд

Решетников на Ежегодном инвестиционном форуме в Абу-Даби рассказал о готовности России обеспечить развитие партнерских отношений в рамках Организации исламского сотрудничества, а также на двусторонней основе. Он отметил, что хорошая база для разных форм ведения бизнеса уже готова.