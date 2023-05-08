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Товарооборот России с Ближним Востоком и Северной Африкой за пять лет вырос на 83% и составил $94,9 млрд

Экономика
Товарооборот России с Ближним Востоком и Северной Африкой за пять лет вырос на 83% и составил $94,9 млрд

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил о росте объема торговли России со странами БВСА, сообщает ТАСС.

Решетников на Ежегодном инвестиционном форуме в Абу-Даби рассказал о готовности России обеспечить развитие партнерских отношений в рамках Организации исламского сотрудничества, а также на двусторонней основе. Он отметил, что хорошая база для разных форм ведения бизнеса уже готова.

Глава Минэкономразвития поделился информацией и о положительной динамике объема торговли России со странами Ближнего Востока и Северной Африки. По его данным, товарооборот вырос на 83% и достиг 94,9 млрд долларов за последние пять лет.

Ранее главное таможенное управление Китая сообщило о росте показателя совокупного объема продаж между РФ и КНР. Данные ведомства свидетельствуют, что объем торговли за первый квартал 2023 года увеличился на 38,7%.
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