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Политик Майкл Маккол заявил о необходимости привлечь Блинкена к ответственности за неуважение к Конгрессу США

Политика
Политик Майкл Маккол заявил о необходимости привлечь Блинкена к ответственности за неуважение к Конгрессу США

Госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена намерены привлечь к ответственности за неуважение к конгрессу. Соответствующей информацией поделился телеканал CNN.

Об этом стало известно 8 мая, в понедельник. С такой инициативой выступил председатель комитета по международным делам палаты представителей США Майкл Маккол.

«Маккол угрожает привлечь госсекретаря Энтони Блинкена к ответственности за неуважение к конгрессу в связи с расследованием вывода войск США из Афганистана», — указывается в сообщении телеканала.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Блинкен рассказал об успехах в диалоге о мире между Арменией и Азербайджаном.
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