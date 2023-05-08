Политик Майкл Маккол заявил о необходимости привлечь Блинкена к ответственности за неуважение к Конгрессу США

Госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена намерены привлечь к ответственности за неуважение к конгрессу. Соответствующей информацией поделился телеканал CNN.
Об этом стало известно 8 мая, в понедельник. С такой инициативой выступил председатель комитета по международным делам палаты представителей США Майкл Маккол.
«Маккол угрожает привлечь госсекретаря Энтони Блинкена к ответственности за неуважение к конгрессу в связи с расследованием вывода войск США из Афганистана», — указывается в сообщении телеканала.
Ранее стало известно, что госсекретарь США Блинкен рассказал об успехах в диалоге о мире между Арменией и Азербайджаном.