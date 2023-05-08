Боец MMA Тони Фергюсон сел пьяным за руль и повредил два автомобиля в Голливуде

Полиция задержала популярного бойца ММА Тони Фергюсона за вождение в нетрезвом состоянии после спровоцированного им ДТП. Об этом сообщает TMZ Sports со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Бывший чемпион UFC в легком весе ночью 7 мая не справился с управлением и протаранил несколько машин на своем пикапе. После этого автомобиль бойца завалился набок.
На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. По информации издания, от Фергюсона сильно пахло спиртным. При этом экс-чемпион отказался проходить тестирование на алкоголь и теперь может лишиться водительских прав.
Ранее 13-летний подросток в американском штате Калифорния спровоцировал ДТП, которое повлекло за собой смерть одного человека. Еще десять — пострадали.