Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Боец MMA Тони Фергюсон сел пьяным за руль и повредил два автомобиля в Голливуде

Происшествия
Боец MMA Тони Фергюсон сел пьяным за руль и повредил два автомобиля в Голливуде

Полиция задержала популярного бойца ММА Тони Фергюсона за вождение в нетрезвом состоянии после спровоцированного им ДТП. Об этом сообщает TMZ Sports со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бывший чемпион UFC в легком весе ночью 7 мая не справился с управлением и протаранил несколько машин на своем пикапе. После этого автомобиль бойца завалился набок.

На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. По информации издания, от Фергюсона сильно пахло спиртным. При этом экс-чемпион отказался проходить тестирование на алкоголь и теперь может лишиться водительских прав.

Ранее 13-летний подросток в американском штате Калифорния спровоцировал ДТП, которое повлекло за собой смерть одного человека. Еще десять — пострадали.
тони фергюсон дтп голливуд нетрезвое вождение мма ufc
Военкоры ФАН