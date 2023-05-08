Министр обороны Канады Анита Ананд сообщила об обучении 36 тысяч украинских военных

Вооруженные силы Канады провели обучение свыше 36 тысяч бойцов ВСУ. Об этом заявила министр обороны страны Анита Ананд во время пресс-конференции с главой оборонного ведомства Польши Мариушем Блащаком.
Ананд подчеркнула, что оказание помощи Украине не прекратится, как и проведение специальных тренировок для бойцов ВСУ. Кроме того, она добавила, что Оттава направила Киеву около 3,6 тысячи тонн военных грузов.
Ранее стало известно, что страны Северной Европы с февраля 2022 года предоставили Украине 4,4 миллиарда евро военной поддержки. Кроме того, они направили дорогостоящие ПВО и танки Leopard, а также различные системы вооружений.