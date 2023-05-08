От «Воина-освободителя» к «Могиле Неизвестного солдата»: как увековечили память в Берлине и Москве

Вокруг кипел бой — происходило это на передовой. На глазах изумленных немцев советский воин подполз к малышке и вытащил ее с лини огня. Трифон, совершив этот подвиг, был ранен и скончался в госпитале через пять дней. Таких случаев было немало. «Воин-Освободитель» — коллективный портрет таких мужественных и самоотверженных бойцов. Настоящих русских солдат.