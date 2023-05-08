От «Воина-освободителя» к «Могиле Неизвестного солдата»: как увековечили память в Берлине и Москве

8 мая 1949-го года в Берлине в Трептов-парке был открыт мемориальный комплекс «Воин-освободитель». Центр композиции представляет собой бронзовую фигура советского солдата, держащего в левой руке немецкую девочку, а в правой сжимающего опущенный меч. В ногах — обломки свастики.
Памятник «основан» на реальных событиях. Прототипом солдата стал Трифон Андреевич Лукьянович. В районе Трептава 29 апреля 1945 года он увидел на улице мертвую женщину. Возле нее находилась девочка двух-трех лет.
Вокруг кипел бой — происходило это на передовой. На глазах изумленных немцев советский воин подполз к малышке и вытащил ее с лини огня. Трифон, совершив этот подвиг, был ранен и скончался в госпитале через пять дней. Таких случаев было немало. «Воин-Освободитель» — коллективный портрет таких мужественных и самоотверженных бойцов. Настоящих русских солдат.
Авторами монумента стали знаменитый скульптор Евгений Вучетич — лауреат множества государственных премий, сам прошедший фронт, архитектор Яков Белопольский, художник-баталист Анатолий Горпенко и инженер Сара Валериус.
Спустя почти 20 лет в Москве состоялось торжественное открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного Солдата» в память героев погибших в годы Великой Отечественной войны. На могиле был зажжен Вечный огонь Славы, вырывающийся из середины бронзовой звезды.
Факел с огнем был доставлен в Москву на бронетранспортере. На протяжении всего пути тысячи людей выходили навстречу торжественной церемонии. Священный огонь в Москве принял Герой Советского Союза летчик Алексей Маресьев и передал факел Леониду Брежневу, который и зажег Вечный огонь на «Могиле Неизвестного солдата».