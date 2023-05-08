Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа заявил о завершении карьеры

Спорт
Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа заявил о завершении карьеры

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Энтони Джошуа заявил о завершении спортивной карьеры, передает Mirror. Спортсмен сказал, что хочет, чтобы его запомнили здоровым, а не травмированным.

«Хочу, чтобы мое наследие было таким: я ушел здоровым», — заявил боксер-тяжеловес.

1 апреля Джошуа оказался сильнее 29-летнего боксера из США Джермейна Франклина. Британец одержал победу единогласным судейским решением. Бой состоялся в Лондоне на O2 Arena.

Представители Международной ассоциации бокса (IBA) сообщили о приостановке членства в своей организации Федерации бокса США (USA Boxing).
энтони джошуа завершение карьеры бокс великобритания
Военкоры ФАН