Спасатели локализовали пожар в историческом доме на Советской улице в Петербурге

Возгорание в квартире дома на 8-й Советской улице в Петербурге удалось локализовать. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по городу.
Огонь охватил одну из квартир, расположенных в здании 1911 года постройки в Центральном районе. На четвертом этаже происходило горение обстановки и межэтажных перекрытий. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.
В 17:32 по московскому времени сотрудники МЧС остановили распространение огня. Ранг пожара снижен до первого номера. Информации о пострадавших не поступало.
Возгорание на Советской улице возникло в 16:17. На борьбу с огнем были направлены спасатели и пять единиц техники.