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Пожар площадью более тысячи гектаров затронул Кирзинский заказник в Новосибирской области

Происшествия
Пожар площадью более тысячи гектаров затронул Кирзинский заказник в Новосибирской области

Природные пожары бушуют и в Новосибирской области. Возгорание площадью более 1000 гектаров затронуло Кирзинский заказник, сообщила ТАСС директор ФГБУ «Государственный заповедник «Васюганский» Ольга Антошкина.

По ее словам, в основном горят соседние с заказником территории, откуда пламя и пришло на охраняемую территорию. Антошкина уточнила, что в Кирзинском заказнике полыхает трава, а деревья огонь пока не тронул.

«Мы делаем опашку», — отметила спикер.

Пожар на охраняемой территории начался в ночь на 8 мая. В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники Барабинского лесхоза, которым помогают местные фермеры. Угрозы перехода огня на соседние населенные пункты и лесной фонд пока нет, подчеркнула Ольга Антошкина.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов предложил возродить народные дружины для борьбы с поджигателями и нарушителями противопожарного режима. По словам политика, к такой деятельности можно привлечь и школьников, сообщало URA.RU.
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