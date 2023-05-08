Потасовка с участием 300 человек произошла на турецком избирательном участке в Амстердаме

Аналогичное голосование было организовано также в Гааге, Эйндховене и Девентере. Всего в Нидерландах зарегистрировано около 200 тыс. человек, имеющих право избирать турецкого президента. В самой Турции волеизъявление пройдет в следующее воскресенье, 14 мая.