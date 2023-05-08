Потасовка с участием 300 человек произошла на турецком избирательном участке в Амстердаме

Порядка 300 человек решили выяснить отношения на турецком избирательном участке в Амстердаме. Потасовка произошла прямо во время подсчета голосов на выборах президента Турции, сообщили в голландской полиции.
«Ситуация вышла из-под контроля, и организаторы голосования, ответственные за безопасность, были вынуждены обратиться за помощью полиции», — уточнили в ведомстве.
Двое из дерущихся граждан получили травмы. Вскоре правоохранители восстановили порядок на избирательном участке. Стражи порядка уточнили, что они не принимают участия в организации и проведении подсчета голосов, а только привлекаются в случае необходимости.
Аналогичное голосование было организовано также в Гааге, Эйндховене и Девентере. Всего в Нидерландах зарегистрировано около 200 тыс. человек, имеющих право избирать турецкого президента. В самой Турции волеизъявление пройдет в следующее воскресенье, 14 мая.
Ранее стало известно, что на предвыборный митинг действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле пришли 1,7 млн человек. По словам турецкого лидера, такие цифры предоставила официальная статистика, сообщала «Национальная Служба Новостей».