Глава МО Польши Мариуш Блащак: Варшава передала Киеву десять истребителей МиГ-29

Варшава отправила киевскому режиму десять истребителей МиГ-29. Соответствующей информацией поделился глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак.
Об этом он заявил 8 мая, в понедельник, после деловых переговоров со своей коллегой из Канады Анитой Ананд. Официальный диалог политиков состоялся в Оттаве. Выступление главы военного ведомства Польши транслирует местное телевидение.
«Мы поставили десять МиГ-29 на Украину», — подчеркнул Блащак.
Прежде стало известно, что Варшава намерена передать Киеву 14 истребителей МиГ-29. Информацией ранее поделился президент Польши Анджей Дуда в апреле 2023 года.