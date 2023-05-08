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Глава МО Польши Мариуш Блащак: Варшава передала Киеву десять истребителей МиГ-29

Политика
Глава МО Польши Мариуш Блащак: Варшава передала Киеву десять истребителей МиГ-29

Варшава отправила киевскому режиму десять истребителей МиГ-29. Соответствующей информацией поделился глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак.

Об этом он заявил 8 мая, в понедельник, после деловых переговоров со своей коллегой из Канады Анитой Ананд. Официальный диалог политиков состоялся в Оттаве. Выступление главы военного ведомства Польши транслирует местное телевидение.

«Мы поставили десять МиГ-29 на Украину», — подчеркнул Блащак.

Прежде стало известно, что Варшава намерена передать Киеву 14 истребителей МиГ-29. Информацией ранее поделился президент Польши Анджей Дуда в апреле 2023 года.
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