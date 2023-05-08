Форум «Россия — Африка» широко осветили на крупнейшей сельхозвыставке континента в Марокко

Рабат, 8 мая. Пятнадцатая Международная сельскохозяйственная выставка SIAM с участием России успешно состоялась в Мекнесе, сообщает торговое представительство РФ в Марокко.
На SIAM-2023 приехало около 1,4 тыс. участников почти из 70 стран, в том числе 28 иностранных делегаций министерского уровня, что превысило все прогнозы. Организаторы ожидали, что мероприятие охватит примерно 900 тыс. человек.
Церемонию открытия посетили глава правительства королевства Азиз Ахеннуш, министр сельского хозяйства, рыболовства, развития сельской местности, лесов и водных ресурсов Мухаммед Садики и другие должностные лица страны.
Россию на выставке представили агрохолдинг «Мираторг», производитель подсолнечного масла ГК «Благо», разработчики комплексных цифровых решений для сельского хозяйства ООО «БТИ Групп» и нейросетевой системы онлайн-слежения за вольно пасущимися животными ООО «ЭС-ПАС» и официальный производитель смазочных материалов «Лукойл» — LUKOIL Lubricants Africa S.A.R.L.
Торговое представительство России в Марокко также приняло участие в SIAM-2023 со своим стендом, на котором продвигало крупные международные мероприятия в РФ. В первую очередь — Экономический форум «Россия — Африка» и Петербургский международный экономический форум, а также распространяло разнообразные материалы о сельхозтоварах и технике российского производства.
«В Мекнесе мы продвигаем крупные международные мероприятия в РФ, в первую очередь экономический форум «Россия — Африка». А также предлагаем разнообразную информацию о сельскохозяйственной продукции и технике», — отметил российский торгпред Алексей Андреев.
С 3 по 7 мая на полях выставки сведения о проводимых в России мероприятиях переданы министру сельского хозяйства и развития сельских районов Республики Кот-д'Ивуар Кобенану Куасси Аджумани, вице-президенту торгово-промышленной палаты Сенегала Серигну Мбупу, а также главам делегаций Судана, Египта, Буркина-Фасо, Того, Нигера и Коморских островов.
Ранее арабские СМИ рассказали о ходе визита торгового представителя Москвы в Марокко Алексея Андреева на Международную сельскохозяйственную выставку в королевстве. Переговоры России с африканскими странами на SIAM-2023 можно признать успешными.