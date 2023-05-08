Форум «Россия — Африка» широко осветили на крупнейшей сельхозвыставке континента в Марокко

Торговое представительство России в Марокко также приняло участие в SIAM-2023 со своим стендом, на котором продвигало крупные международные мероприятия в РФ. В первую очередь — Экономический форум «Россия — Африка» и Петербургский международный экономический форум, а также распространяло разнообразные материалы о сельхозтоварах и технике российского производства.