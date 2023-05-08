Хавбек ФК «Реал» Лука Модрич продлит контракт с испанской командой на один год

Хорватский полузащитник Лука Модрич намерен пролонгировать контракт с мадридским ФК «Реал» на один год, до окончания следующего сезона, о чем написал журналист Фабрицио Романо в соцсетях.
По данным представителя СМИ, все документы уже готовы, и в ближайшее время хавбек продлит соглашение с королевским клубом из Испании.
37-летний футболист выступает за «Реал Мадрид» с августа 2012 года. В этом сезоне Модрич сыграл в 42 встречах во всех турнирах. На свой счет он записал по шесть мячей и голевых пасов.
Напомним, что президент испанского ФК «Реал» Флорентино Перес эмоционально ответил на вопрос СМИ о возможном уходе итальянского специалиста Карло Анчелотти с поста главного тренера команды.