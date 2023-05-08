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Киргизский президент Садыр Жапаров подписал указы об открытии генконсульств республики в Петербурге и Казани

Политика
Киргизский президент Садыр Жапаров подписал указы об открытии генконсульств республики в Петербурге и Казани

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указы об открытии новых генконсульств республики в Санкт-Петербурге и Казани. Об этом сообщили в пресс-службе главы.

Такая мера была предпринята с целью обеспечения гражданам Киргизии комфортных условий для путешествий по России, отметили в информационной службе. Генконсульства республики также функционируют в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял приглашение от киргизского лидера посетить страну до конца года. Жапаров обратился к главе РФ во время своего визита в Москву по случаю участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.
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