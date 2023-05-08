Киргизский президент Садыр Жапаров подписал указы об открытии генконсульств республики в Петербурге и Казани

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указы об открытии новых генконсульств республики в Санкт-Петербурге и Казани. Об этом сообщили в пресс-службе главы.
Такая мера была предпринята с целью обеспечения гражданам Киргизии комфортных условий для путешествий по России, отметили в информационной службе. Генконсульства республики также функционируют в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял приглашение от киргизского лидера посетить страну до конца года. Жапаров обратился к главе РФ во время своего визита в Москву по случаю участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.