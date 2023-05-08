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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе ВСУ по селу Сподарюшино

Происшествия
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе ВСУ по селу Сподарюшино

Село Сподарюшино Грайворонского городского округа Белгородской области попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В личном Telegram-канале он написал, что среди людей пострадавших нет. Однако в результате прилета получил повреждения частный дом. Снаряд разрушил стену, выбил окна и посек крышу. В момент удара там никто не находился.

За 8 мая населенные пункты Белгородской области несколько раз попадали под обстрел украинских боевиков. Один из них пришелся на хутор Леоновка.
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