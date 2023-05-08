Глава ДНР Денис Пушилин постановил переименовать Донецк в Сталино на три дня в году

Речь идет о переименовании Донецка в Сталино. Как заявил чиновник, историческое название город будет носить лишь три дня в году: 9 мая, 22 июня и 8 сентября. Из указа следует, что данная мера направлена на сохранение исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне.