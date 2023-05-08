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Глава ДНР Денис Пушилин постановил переименовать Донецк в Сталино на три дня в году

Общество
Глава ДНР Денис Пушилин постановил переименовать Донецк в Сталино на три дня в году

Столица Донецкой Народной Республики сменит название в дни памятных дат. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Речь идет о переименовании Донецка в Сталино. Как заявил чиновник, историческое название город будет носить лишь три дня в году: 9 мая, 22 июня и 8 сентября. Из указа следует, что данная мера направлена на сохранение исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении 9 мая Дня Европы. Также он подал в Верховную раду проект закона, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
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