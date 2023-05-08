Представители Нижнего Новгорода и Кот-д’Ивуара обсудили перспективы многоаспектного партнерства

Нижний Новгород, 8 мая. Чиновники нижегородской Торгово-промышленной палаты обсудили перспективы двухсторонних отношений с делегацией из Кот-д’Ивуара.
Иностранные предприниматели, представляющие отрасли сельского хозяйства, промышленности и добычи полезных ископаемых, заинтересовались партнерством с российским регионом. Оно будет затрагивать совместные проекты в области строительства, расширения перечня сельскохозяйственной продукции для поставки в африканскую республику.
Директор департамента внешних связей правительства региона Ольга Гусева подчеркнула, что две стороны имеют огромный потенциал для развития взаимоотношений в сфере культуры. Кроме того, она отметила преимущества Нижнего Новгорода как одного из ведущих образовательных центров РФ, который уже имеет опыт обучения иностранных студентов.
Ранее представители России и Кот-д’Ивуара обсудили возможности партнерства двух государств в области экономики. Отечественные специалисты отметили важность Африки и ее рынков сбыта для российской промышленности.