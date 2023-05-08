Представители Нижнего Новгорода и Кот-д’Ивуара обсудили перспективы многоаспектного партнерства

Директор департамента внешних связей правительства региона Ольга Гусева подчеркнула, что две стороны имеют огромный потенциал для развития взаимоотношений в сфере культуры. Кроме того, она отметила преимущества Нижнего Новгорода как одного из ведущих образовательных центров РФ, который уже имеет опыт обучения иностранных студентов.