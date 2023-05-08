Следственный комитет начал проверку по факту домогательств школьника в самолете рейса Дубай — Москва

Следственный комитет РФ начал проверку по факту противоправных действий в отношении ребенка на борту самолета. Об этом сообщается в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.
По данным ведомства, 3 мая в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением, что на борту самолета, следовавшего по маршруту Дубай — Москва, в отношении ее сына были совершены противоправные действия. В совершении преступления подозревают мужчину, который сидел по соседству с ребенком.
В «Аэрофлоте» пообещали полное содействие в расследовании инцидента. Представители компании готовы опросить членов кабинного экипажа и пассажиров, которые летели на соседних креслах.
Ранее стало известно о том, что пассажир рейса Дубай — Москва домогался ребенка во время полета и пытался увести его в туалет. О произошедшем узнали родственники несовершеннолетнего только на следующий день, когда школьник рассказал обо всем матери.