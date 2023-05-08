Активисты движения КИБЕР ФРОНТ Z почтили память советских воинов на Пискаревском кладбище

Параллельно с мероприятием на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге прошли церемонии и на других не менее значимых местах. Цветы возложили на Серафимовском кладбище, на площади Победы, на Смоленском мемориальном кладбище и на Невском мемориальном кладбище «Журавли».