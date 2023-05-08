На Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга состоялась торжественно-траурная церемония по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Цветы к братским могила возложили активисты патриотического движения КИБЕР ФРОНТ Z.
Традиционно в канун Дня Победы Пискаревское мемориальное кладбище посещают тысячи горожан и гостей Северной столицы. Они возлагают к братским могилам венки и красные гвоздики — символ пролитой крови за годы Великой Отечественной войны. Активисты патриотического движения КИБЕР ФРОНТ Z не остались в стороне: они почтили память советских героев, а также провели экскурсию по мемориалу.
«Накануне величайшего праздника в истории нашей страны — Дня Победы, активисты движения КИБЕР ФРОНТ Z возложили цветы на Пискаревском мемориальном кладбище. Мы очень благодарны одной из участниц, которая выразила свое желание провести экскурсию. Среди наших активистов есть представители других регионов, в том числе братской нам Белоруссии, ведь для них побывать здесь — это особая ценность», — рассказала активистка движения КИБЕР ФРОНТ Z, член Молодежного парламента при Госдуме Ирина Устинова.
9 мая — особенная дата для активистки движения Елены Черняк. Девушка узнала о проведении церемонии в официальной группе КИБЕР ФРОНТ Z в социальной сети «Вконтакте» и сразу решила присоединиться к этому патриотическому мероприятию.
«Когда проходишь сквозь эти ворота на территорию кладбища, сжимается сердце, поскольку начинаешь осознавать все ужасы того времени, тех страшных дней блокадного Ленинграда», — поделилась эмоциями Черняк.
Пискаревское кладбище является крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны, где были погребены порядка полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда. В одной из братских могил покоится прах старшего брата президента Российской Федерации Владимира Путина.
«Я знаю, что наш президент, когда у него получается здесь побывать, он возлагает цветы к одной из могил, где, как удалось документально установить, покоится его брат», — отметила Ирина Устинова.
Параллельно с мероприятием на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге прошли церемонии и на других не менее значимых местах. Цветы возложили на Серафимовском кладбище, на площади Победы, на Смоленском мемориальном кладбище и на Невском мемориальном кладбище «Журавли».