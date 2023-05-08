Дания и Швеция заключили соглашение по газоснабжению на случай энергетического кризиса

Дания и Швеция подписали договор об оказании поддержки при возникновении чрезвычайной ситуации в области энергетики стран на фоне начавшегося год назад кризиса, стало известно из пресс-релиза Датского энергетического управления.
Документ был подписан директором Управления по энергетике Дании Кристофером Бетцаувом и гендиректором Энергетического ведомства Швеции Робертом Андреном. Договор вступит в силу при обострении кризиса газоснабжения в зимний период.
Экономическая ситуация в Европе требует сотрудничества между странами. Соглашение обязывает Данию содействовать в экспорте газа социальным учреждениям и другим жизненно важным структурам Швеции в случае чрезвычайного положения в отрасли.
Ранее стоимость голубого топлива в Европе снизилась до уровня 2021 года. Показатель упал из-за высокого уровня предложения СПГ из Соединенных Штатов, теплой погоды и сильного ветра.