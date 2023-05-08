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Роскосмос анализирует пожарную ситуацию в Свердловской области с помощью спутника «Канопус-В»

Происшествия
Роскосмос анализирует пожарную ситуацию в Свердловской области с помощью спутника «Канопус-В»

Государственная корпорация «Роскосмос» контролируют пожароопасную обстановку в Свердловской области, используя снимки спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В». Фотография опубликована в официальном Telegram-канале корпорации.

По данным Роскосмоса, космический аппарат своевременно сообщает наземным экстренным службам о различных стихийных бедствиях. В настоящий момент спутник отправляет кадры пожара с орбиты.

Следует отметить, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил в регионе особый противопожарный режим из-за крупнейшего природного возгорания, общая площадь которого составляет более 54 тысяч гектаров.
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