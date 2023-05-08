Похожий на гранату предмет обнаружили в городе Сертолово Ленобласти

Предмет, похожий на ручную гранату, обнаружили работники заправочной станции в Ленинградской области. Об этом сообщает 78.ru.
Потенциально опасный снаряд был найден на заправке «Татнефти» во Всеволожском районе. Откуда взялась граната, неизвестно.
В настоящий момент территорию вокруг предмета оцепили. Сотрудники заправки ожидают специалистов по разминированию.
Накануне в Курской области полиция задержала нетрезвого мужчину с гранатой. Предварительно известно, что снаряд был боевым. Правоохранители выясняют, как она попала к дебоширу.