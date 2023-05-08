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Похожий на гранату предмет обнаружили в городе Сертолово Ленобласти

Происшествия
Похожий на гранату предмет обнаружили в городе Сертолово Ленобласти

Предмет, похожий на ручную гранату, обнаружили работники заправочной станции в Ленинградской области. Об этом сообщает 78.ru.

Потенциально опасный снаряд был найден на заправке «Татнефти» во Всеволожском районе. Откуда взялась граната, неизвестно.

В настоящий момент территорию вокруг предмета оцепили. Сотрудники заправки ожидают специалистов по разминированию.

Накануне в Курской области полиция задержала нетрезвого мужчину с гранатой. Предварительно известно, что снаряд был боевым. Правоохранители выясняют, как она попала к дебоширу.
ленинградская область граната заправка всеволожский район
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