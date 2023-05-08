Административный суд Берлина запретил демонстрацию российской символики 9 мая

Административный суд Берлина удовлетворил жалобу местных сотрудников правоохранительных органов и запретил демонстрацию российской символики 9 мая. Соответствующей информацией поделилась полиция столицы ФРГ на своей странице в социальной сети Twitter.
Об этом стало известно 8 мая, в понедельник. Запрет касается использования флагов СССР, а также георгиевской ленты, указывается в сообщении.
«Административный суд счел нашу жалобу обоснованной. Использование российских флагов и флагов СССР, а также георгиевской ленты на обозначенных мемориалах по-прежнему запрещено», — подчеркивается на официальной странице полиции Берлина.
5 мая сообщалось, что правоохранительные органы столицы Германии объявили о запрете на использование флагов России и Украины у советских мемориалов в городе.