Милеи против всех: «анархо-капиталист» стал самым популярным кандидатом на выборах в Аргентине

Социолог Хорхе Эльбаум рассказал о политиках, которые метят на пост президента Аргентины.
В октябре 2023 года в Аргентине будут проводиться президентские выборы. Согласно результатам опроса, опубликованного во вторник консалтинговым агентством Zúban Córdoba, в данный момент большинство опрошенных склоняются к тому, чтобы новым главой государства стал весьма популярный среди молодежи либертарианец Хавьер Милеи — профессор экономики, последовательный противник налогообложения, который называет себя «анархо-капиталистом».
Однако избирательная кампания еще в самом начале, и традиционные политики — как правого, так и левого толка, — не готовы сдавать свои позиции. Одновременно с исследованием Zúban Córdoba цитируются и другие: они демонстрируют «более желательные» результаты, пытаясь таким образом формировать общественное мнение в пользу конкретного политического направления.
Так, левая пресса пытается отвоевать позиции правящей коалиции, которая значительно ослабела после того, как с дистанции сошли президент Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Киршнер, объявившая об отказе баллотироваться еще в конце 2022 года. Для нее ситуация осложнена и тем, что вынесенный в декабре приговор по делу о коррупции лишил ее права занимать государственные должности.
Напомним, что в соответствии с решением суда сеньора Кристина Фернандес де Киршнер — идеологический лидер наиболее радикального сегмента коалиции «Общий Фронт» (Frente de Todos) — приговорена к 6 годам тюрьмы. Впрочем, приговор до сих пор не приведен в исполнение.
Наиболее значимой фигурой оппозиции до недавнего времени был экс-президент Маурисио Макри; именно его многие аргентинцы считают виновным в разгоне нынешнего экономического кризиса. При администрации Макри (2015-2019) Аргентина взяла у МВФ кредит на 44,5 миллиардов долларов, по которому сегодня не в состоянии выплачивать даже отсроченные проценты.
Полтора месяца назад Макри объявил в соцсетях, что не будет выдвигать свою кандидатуру на нынешних президентских выборах. В его отсутствие за ведущую позицию в коалиции «Вместе за перемены» (Juntos por el Cambio) борются мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета и Патрисия Буллрич — бывшая министр национальной безопасности и лидер партии «Республиканское предложение» (PRO).
Специальный корреспондент международной редакции ФАН в Аргентине попросил независимого экономиста и социолога Хорхе Эльбаума прокомментировать сложившуюся ситуацию.
«Нынешнюю картину можно охарактеризовать как своего рода «трехчастный баланс». Электорат можно условно разделить на три приблизительно равных сегмента: тех, кто поддерживает правящую коалицию «Общий Фронт», сторонников оппозиционной коалиции «Вместе за перемены» и тех, кто придерживается ультраправых воззрений… назовём их «трампистами». Последние симпатизируют Хавьеру Милеи (довольно скандальному персонажу), и они в относительном меньшинстве. Данный факт подтверждается результатами недавних местных выборов по округам, где Милеи не получил ни одного голоса. Можно смело утверждать, что выборы на местах задали определенную тенденцию, которая только усилится к моменту проведения всеобщих первичных парламентских выборов (PASO) в августе», — объясняет Эльбаум.
Социолог уверен, что ситуация до выборов может серьезно измениться.
«В августе баланс может измениться, потому что еще не все сказано относительно выдвижения кандидатуры Кристины Фернандес де Киршнер. Да, ей вынесен приговор. Но судебная система в Аргентине предусматривает возможность подачи апелляций как в Верховный суд, так и в Федеральную кассационную палату; в течение дальнейшего разбирательства (которое может затянуться) вынесенное решение суда не имеет всей законной силы. Так что теоретически — Кристина могла бы баллотироваться, — считает Хорхе Эльбаум. — И если она это сделает, ситуация круто изменится, потому что среди прочих политиков «Общего Фронта» значительная часть электората предпочитает именно ее».
Социолог призвал не доверять данным соцопросов на такой дистанции до выборов.
«Во-первых, выборка слишком мала: в Аргентине живёт 47 миллионов человек, и судить обо всех по ответам 1300 респондентов попросту непрофессионально. И даже если предположить, что полученные цифры всё же отражают реальную ситуацию, то слишком велик процент тех, кто еще не определился со своими предпочтениями… А прецеденты говорят, что у нас в Аргентине именно от этого сегмента можно ожидать больше всего сюрпризов», — уверен специалист.
Хорхе Эльбаум уверен, что Кристина Киршнер оказывает огромное влияние на выборы.
«Будет Кристина де Киршнер выдвигаться или нет, сейчас мы сказать не можем. Как бы то ни было, она всячески старается стравить Милеи с политиками коалиции «Вместе за перемены», чтобы не допустить альянса между различными сегментами оппозиции.
У нас выборы работают так: если в первом круге лидирует кандидат с 40% голосов, а идущий за ним с 29,99%, первый становится победителем. Поэтому политики «Общего Фронта» считают, что именно в первом круге у них могут быть неплохие перспективы. Во втором нет: правые объединятся с ультраправыми, и не оставят им шанса. Кто именно попадёт в «финал» — время покажет», — заключил социолог.