Милеи против всех: «анархо-капиталист» стал самым популярным кандидатом на выборах в Аргентине

Так, левая пресса пытается отвоевать позиции правящей коалиции, которая значительно ослабела после того, как с дистанции сошли президент Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Киршнер, объявившая об отказе баллотироваться еще в конце 2022 года. Для нее ситуация осложнена и тем, что вынесенный в декабре приговор по делу о коррупции лишил ее права занимать государственные должности.