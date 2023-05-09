Годовщина освобождения Попасной: как ЧВК «Вагнер» смогла пробиться к Бахмуту

Таким образом, ЧВК «Вагнер» начала охватывать этот участок обороны от Розовки до Покровского с юга и севера. 19 мая была занята Розовка, а 20 мая — Выскрива. Параллельно с этим «музыканты» после занятия Троицкого начали наступать в направлении Клинового, которым удалось овладеть только 4 июля. Параллельно с этим шли бои между Владимировкой и Стряповкой с целью занять населенный пункт Покровское, что и было сделано 26 июля. Причем бои за село шли одновременно с двух сторон. Штурмовые подразделения, наступавшие со стороны Клинового, вели столкновения за южную часть Покровского, а наступавшие со Стряповки — за северную. Ликвидировав крупный опорный пункт, находившийся на возвышенности, ЧВК продолжила наступление в сторону Бахмута.