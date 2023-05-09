Годовщина освобождения Попасной: как ЧВК «Вагнер» смогла пробиться к Бахмуту

Ровно год назад подразделениями ЧВК «Вагнер» был освобожден город Попасная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Взятие населенного пункта означало прорыв обороны донбасской группировки ВСУ, что позволило начать продвижение сразу по нескольким направлениям и в конечном счете не только освободить всю территорию ЛНР, но и выйти к городу Бахмут, нанеся противнику значительные потери.
Бутон «Цветка Попасной»
Попасная представляла из себя важный логистический пункт в системе обороны ВСУ, через который проходило множество автомобильных и железных дорог. Потому и дальнейшее наступление ЧВК «Вагнер» начало развиваться сразу по нескольким направлениям.
10 мая было освобождено небольшое село Нижнее, превращенное украинскими войсками в опорный пункт — так началось продвижение в западном направлении. 14 мая под контроль «вагнеровцев» перешло Александрополье — «оркестр» запустил наступление в северном направлении. 18 мая с взятием населенных пунктов Дружба и Новозвановка стартовало продвижение в северо-западном и юго-западном направлениях.
Из-за многовекторности операция получила в народе поэтическое название «Цветок Попасной», «бутон» которого раскрывался по мере дальнейшего наступления. 19 мая «музыканты» расширили плацдарм вокруг города на северо-запад и юг, заняв Владимировку, Троицкое, Триполье и Викторовку, а 20 мая — на север и запад, заняв Липовое и Выскриву соответственно.
Ликвидация «Светлодарской дуги»
«Светлодарская дуга» — название оборонительного рубежа ВСУ, который существовал на протяжении семи лет. Его неоднократно пытались с тяжелыми боями ликвидировать то подразделения ополчения ЛНР, то подразделения ополчения ДНР. Однако получилось это только у ЧВК «Вагнер», причем практически без единого выстрела.
23 мая около 12:00 передовые подразделения «оркестра» без боя заняли поселок Мироновский. Днем ранее украинские военнослужащие, понимая скорую угрозу окружения после утраты контроля над Троицким, ушли из Мироновского, Луганского и города Светлодарск. При отступлении они подорвали мост через реку Луганку, а потом попытались подорвать и дамбу Углегорской ТЭС — к счастью, безуспешно. Утром 24 мая «вагнеровцы» вошли в Светлодарск, сняв под аплодисменты местных жителей флаг Украины и повесив российский триколор.
Подразделения ВСУ отошли на территорию Углегорской ТЭС — важнейшего энергетического объекта Донбасса — и, прикрываясь им, заняли оборону внутри. Бойцам ЧВК «Вагнер» поступила команда минимизировать повреждения электростанции, поэтому план штурма в лоб не рассматривался. Выбить украинские подразделения с территории ТЭС удалось только 26 июля после успешной ликвидации трех ключевых пунктов ВСУ к югу, юго-востоку и северу от объекта.
Обрушение фронта ВСУ в ЛНР
Раскрытие «Цветка Попасной» к северу от города и продвижение ЧВК «Вагнер» к Бахмуту создали предпосылки к обрушению фронта ВСУ в ЛНР. Украинские подразделения в Горском и Золотом, а также в Северодонецке и Лисичанске хорошо осознавали свои перспективы попасть в котлы. Пользуясь тем, что ЧВК прогрызает оборону и стягивает на себя основные силы противника, союзные войска начали попытки наступления со стороны Орехово и Нижнего и рубежа Александрополье — Викторовка — Липовое — Васильевка — Берестовое.
21 июня большая часть боеспособных подразделений ВСУ была выведена из районов Горского и Золотого. Высвободившиеся силы перебросили на укрепление обороны в районе Бахмута, к которому постепенно приближались «вагнеровцы». В тот день союзные силы без боя продвинулись на 2 километра от южных окраин Устиновки в северо-западном направлении и практически без сопротивления со стороны противника закрепились в населенном пункте Мирная Долина. Они продолжили наступление в западном направлении и зашли на территорию Подлесного.
23 июня союзники закончили окружение группировки ВСУ в Горском — Золотом, приступив к зачистке котла и заняв Катериновку, Золотое-4, Золотое-3 (Стаханов), Новоивановку и район шахты «Карбонит» в Горском.
24 июня группировка войск «Юг» под командованием генерала армии Сергея Суровикина завершила разгром противника в «Горском котле». После этого под угрозой окружения оказались уже подразделения ВСУ в Лисичанской агломерации, где шли бои.
25 июня Народная милиция ЛНР и все та же группировка «Юг» завершили освобождение Северодонецка, Боровского, а также Вороново и Сиротино. Подразделения ВСУ, понимая свое незавидное положение, после непродолжительного сопротивления стали отступать из этого района — также к Бахмуту, полностью оставив Лисичанскую агломерацию 2 июля.
Так, благодаря параллельному наступлению ЧВК «Вагнер» фронт ВСУ посыпался, что впоследствии привело к полному освобождению всей территории ЛНР 3 июля.
На Бахмут
Наступать по трассе Попасная — Бахмут было затруднительно, так как справа от нее находилась возвышенность, на вершине которой на всем протяжении участка Розовка — Покровское был оборудован мощнейший укрепрайон ВСУ. Отходя из Попасной, подразделения ВСУ подорвали мост к западу от станции Калино-Попасная, что также затруднило наступление подразделений ЧВК «Вагнер».
Еще одной сложностью была равнина к югу от трассы, которая оказалась тщательно заминирована. Более того, с опорного пункта на хребте вся местность к югу простреливалась на несколько километров. Даже в случае преодоления минных полей впереди у наступающие подразделения ждал естественный водный барьер в виде реки Горелый Пень, которая протекает через Покровское.
Дальше начиналась возвышенность, где располагался населенный пункт Клиновое, в котором ВСУ также оборудовали крупный укрепрайон. Он был включен в единую систему обороны с опорными пунктами в районах Видродження, Роты и перекрестка железной дороги с трассой М03.
Таким образом, ЧВК «Вагнер» начала охватывать этот участок обороны от Розовки до Покровского с юга и севера. 19 мая была занята Розовка, а 20 мая — Выскрива. Параллельно с этим «музыканты» после занятия Троицкого начали наступать в направлении Клинового, которым удалось овладеть только 4 июля. Параллельно с этим шли бои между Владимировкой и Стряповкой с целью занять населенный пункт Покровское, что и было сделано 26 июля. Причем бои за село шли одновременно с двух сторон. Штурмовые подразделения, наступавшие со стороны Клинового, вели столкновения за южную часть Покровского, а наступавшие со Стряповки — за северную. Ликвидировав крупный опорный пункт, находившийся на возвышенности, ЧВК продолжила наступление в сторону Бахмута.
5 августа передовые отряды вышли на перекресток улицы Патриса Лумумбы и трассы М03. Это событие ознаменовало начало операции, впоследствии получившей название «Бахмутская мясорубка».
ЧВК «Вагнер» справилась со своей задачей, выйдя к ключевому узлу обороны на рубеже Северск — Звановка — Соледар — Бахмут. После освобождения последнего была бы нарушена система городов-крепостей, которые входят в так называемое «Донбасское кольцо», что вынудило бы ВСУ отступить на следую линию обороны Славянск — Краматорск — Часов Яр — Константиновка — Торецк. Однако произошла «перегруппировка» ВС РФ из Харьковской области, украинские войска получили возможность снабжения через Изюм и Лиман, а также стабилизировали фронт, что снизило значение Бахмута как важного логистического узла в обороне противника. Тем не менее ЧВК «Вагнер» даже после невыгодных для России изменений в конфигурации фронта продолжила уничтожать живую силу и технику ВСУ, оттягивая на себя наиболее боеспособные украинские подразделения и не давая им начать наступление на других направлениях.
Все это стало возможно благодаря тому, что год назад ЧВК в тяжелейших боях прорвала оборону ВСУ в Попасной, организовала успешное наступление по нескольким направлениям и после занятия высот на восточных, южных и северных окраинах Бахмута приступила к его штурму. Однако все это может оказаться напрасным, если Министерство обороны Российской Федерации не начнет снабжать подразделения ЧВК «Вагнер» необходимым количеством боеприпасов и они будут вынуждены передать свои позиции подразделениям ВС РФ, отойдя в тыловые районы. Смогут ли Вооруженные силы удержать ранее занятые «музыкантами» рубежи — большой вопрос.