Украинские военные обстреливают из минометов жилые кварталы Каховки и Таврийска в Херсонской области

Аналогичные сведения появились в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа. По данным ведомства, украинские военные открыли артиллерийский огонь по жилым кварталам Таврийска 8 мая около 17:35 по местному времени. В результате снаряд ВСУ попал в жилую девятиэтажку на улице Центральная.