Украинские военные обстреливают из минометов жилые кварталы Каховки и Таврийска в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают из минометов левый берег Днепра. Ударам ВСУ подверглись жилые кварталы в Каховке, сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.
Аналогичные сведения появились в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа. По данным ведомства, украинские военные открыли артиллерийский огонь по жилым кварталам Таврийска 8 мая около 17:35 по местному времени. В результате снаряд ВСУ попал в жилую девятиэтажку на улице Центральная.
Попадание боеприпаса в здание привело к возгоранию одной из квартир. На место прибыли пожарные, ведется тушение возгорания. Информация о пострадавших уточняется.