Русский дом представил фотовыставку о Нюрнбергском процессе в крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо

Интерес к теме Нюрнбергского процесса проявляется во многих странах мира. Так посвященная этому военному трибуналу историческая драма «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева была показана в Париже и во втором по величине городе Южной Кореи Пусане, передает RT.