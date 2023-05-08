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Русский дом представил фотовыставку о Нюрнбергском процессе в крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо

Общество
Русский дом представил фотовыставку о Нюрнбергском процессе в крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо

Русский дом в преддверии 78-й годовщины Великой Победы над фашизмом представил фотовыставку «Нюрнбергский процесс: взгляд из Москвы» в крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо. Экспозиция состоит из 40 фотографий и копий документов, передает ТАСС.

«Выставка раскрывает малоизвестные подробности громкого процесса через фотографии и архивные документы», — приводит агентство слова Марии Поповой, руководителя представительства Россотрудничества в Шри-Ланке.

На торжественной церемонии открытия выставки присутствовали представители Минобороны Шри-Ланки и другие высокопоставленные военные.

Интерес к теме Нюрнбергского процесса проявляется во многих странах мира. Так посвященная этому военному трибуналу историческая драма «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева была показана в Париже и во втором по величине городе Южной Кореи Пусане, передает RT.
Нюрнбергский процесс шри-ланка фотовыставка
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