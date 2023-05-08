Боевик «Правого сектора» Виктор Панаско с позывным Иранец ликвидирован под Бахмутом

Участник группировки «Правой сектор»* (запрещенная в России экстремистская организация) Виктор Панаско с позывным Иранец был уничтожен в боях под Бахмутом (Артемовском). Об этом сообщает Украина.ру.
Известно, что боец был одним из участников «славянской вылазки» в апреле 2015 года во главе с националистом Дмитрием Ярошем. Именно эта атака положила начало войне в Донбассе.
В 2019 году Иранец зарезал человека, за что был приговорен к 15 годам колонии. Однако после начала спецоперации ВС РФ в 2022 году был помилован президентом Украины Владимиром Зеленским.
Подчеркнем, что наступление в Бахмуте осуществляется исключительно силами ЧВК «Вагнер». В настоящий момент под контролем «музыкантов» находится около 90% города.