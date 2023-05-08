Крымчанин умер после просьбы полицейского стать «ложным потерпевшим»

Сотрудник правоохранительных органов в Крыму попросил горожанина стать «ложным потерпевшим» для проверки работы полиции. Мужчина сильно разнервничался во время разговора со стражем порядка и после этого скончался.
Начальник Центра кинологической службы по Крыму 2 мая приехал в Керчь, чтобы проверить работу местного отделения полиции. Он попросил косившего траву пожилого мужчину стать «ложным потерпевшим» и заявить в правоохранительные органы о якобы краже газонокосилки.
Горожанин начал спорить с полицейским. Он не понимал, зачем заявлять о несуществующей краже, сообщает Telegram-канал Baza. В ходе словесной перепалки у мужчины подкосились ноги, а затем он упал.
Пенсионеру вызвали скорую помощь. По прибытии на место медики смогли лишь констатировать смерть керчанина. Отмечается, что в рапорте начальника проверка прошла в штатном режиме, а заявителем учебного вызова числится скончавшийся мужчина.
Ранее в тульском торговом центре нетрезвый россиянин упал с эскалатора. От полученных травм он умер в больнице.