Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев вылетел в Москву на празднование Дня Победы

По приглашению президента России Владимира Путина глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев отправился в Москву с рабочим визитом, во время которого будет участвовать в праздновании Дня Победы. Об этом сообщают в пресс-центре главы республики.
В сообщении сказано, что Мирзиеев, согласно программе пребывания в Российской Федерации, планирует принять участие в мероприятиях, приуроченных к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Следует отметить, что ранее посетить московский парад Победы 9 мая согласился президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Лидер страны уже вылетел в Россию. Известно, что до отправления Рахмон посетил парк Победы в Душанбе, где возложил венок в честь годовщины события.