В Московском метрополитене прошла патриотическая акция «Синий платочек Победы»

«Синий платочек» — символ сохранения памяти о подвиге не только советских мужчин-воинов, но и женщин, которые участвовали в сражениях и работали в тылу в период 1941-1945 годов. Акцию организовали представители столичного Департамента транспорта совместно с благотворительным фондом «Русская земля».