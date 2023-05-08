В Московском метрополитене прошла патриотическая акция «Синий платочек Победы»

На станции столичного метрополитена «Курская» состоялась патриотическая акция «Синий платочек Победы», посвященная празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«Синий платочек» — символ сохранения памяти о подвиге не только советских мужчин-воинов, но и женщин, которые участвовали в сражениях и работали в тылу в период 1941-1945 годов. Акцию организовали представители столичного Департамента транспорта совместно с благотворительным фондом «Русская земля».
«Мы приготовили платочки для наших дорогих участников акции и для гостей метрополитена. «Синий платочек» — это символ женской верности, символ вклада в Победу со времен Великой Отечественной войны. Все знают одноименную песню Клавдии Шульженко, которая поднимала боевой дух солдат, когда те уходили на фронт. Они понимали, что дома их ждут матери, сестры. В современные дни мы проводим эту параллель, и женский вклад в Победу — поднять боевой дух наших дорогих мужчин, оказать им поддержку, что мы и делаем», — сказала лидер женского движения «Синий платочек», президент благотворительного фонда «Русская земля» Анна Данилова.
Пассажиры станции «Курская» получили символические синие платочки, а также стали зрителями праздничного концерта. Для них акапельно исполняли песни военных лет Академический хор Московского метрополитена, детский коллектив «Созвездие» и народная артистка РСФСР Лариса Лужина. Она пришла на акцию в футболке с изображением своего отца — участника Великой Отечественной войны.
«Папа у меня погиб в 1942 году, он защищал форт «Серая лошадь» под Кронштадтом. Был ранен и не выжил после ранения. Я тогда была маленькая, но вот память о нем у меня сохранилась только на этой фотографии», — поделилась с корреспондентом ФАН Лариса Лужина.