Дни памяти и празднования окончания Второй мировой войны сегодня проходят во многих европейских странах. В частности, в моей родной стране, Нидерландах, вечером 4 мая традиционно соблюдается минута молчания в память о жертвах тех событий, а 5 мая отмечается День освобождения от нацистской Германии.
К празднованию Великого Дня победы, нидерландская журналистка Соня ван ден Энде в специальной колонке для ФАН сравнила, как отмечают этот праздник в странах, которые принимали участия во Второй мировой войне. Она отметила, что в отличие от прошлых лет, в этом году Европа встречает этот памятный день совсем по-другому.
Европа возрождает фашизм, несмотря на все ее жертвы в годы Второй мировой войны. Колонка Сони ван ден Энде
Вместо того чтобы чтить память героев сопротивления, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, вся правящая партия, а также большая часть оппозиции пригласили к себе в гости украинского президента-актера Владимира Зеленского, чтобы бы тот посетил ежегодное чествование погибших, кто сражался за Голландию.
В минувший четверг, 4 мая, было подчеркнуто, что все погибшие, особенно те, что на Украине должны быть увековечены, и помнить о них необходимо также, как о героях Второй мировой войны. Например, как о самой известной голландской участнице сопротивления Ханни Шафт, которая была застрелена голландским фашистом и предателем за три дня до окончания войны.
Сегодня в 2023 году в Нидерландах, как и практически во всей Европе мы снова имеем дело с предателями. Их особенно много в высших кругах общества, то есть среди политической элиты и знаменитостей. Они предают Голландию точно так же, как в 1940-м году.
Тогда королева Вильгельмина с большей частью правительства 14 мая бежала из страны в Лондон. Сегодня король Виллем-Александр поступил практически также, но еще более трусливо. Он принял фашиста Зеленского у себя во дворце.
В других странах Европы ситуация ничем не лучше. Например, в самой ФРГ. Сегодня, в 2023 году, Берлин шлет Украине старые и неисправные танки Leopard. Страшнее этого только то, что на них рисуют символ «железного креста». Это непростительный акт, если учесть, что с 1941 по 1945 годы от рук немецких захватчиков погибли двадцать семь миллионов русских.
Во Франции все еще намного хуже. Сегодня, 8 мая, там отмечают День победы. С 1940 по 1944 году на юге страны было сформировано так называемое временное правительство «Виши», под руководством маршала Анри Филиппа Патена. Многие французы этого режима сотрудничали с нацистами.
Бельгия. Также, как и Нидерланды, в первую мировую войну, эта страна сохранила статус нейтрального государства. Но как только гитлеровцы захватили ее в 1940 году, она также стала сотрудничать с нацистами. Как и Нидерланды, все эти державы сдались без боя, благодаря чему немцы без труда пришли к власти.
Также напрямую работали с захватчиками и страны Балтии, которые несмотря на годы коммунизма, и по сегодня сохранили идеологию фашизма. Многие евреи и политические заключенные были убиты именно в Прибалтики и странах западной Европы.
Сегодня в 2023 году, после многих лет натовского окружения России во главе с западноевропейскими странами и Прибалтикой, мы видим те же паттерны, что и в 1939 году.
Новый феномен — это Польша. Эта страна занимает исключительную позицию. Поляки затаили обиду на Германию за то, что немцы сделали с ними во время Второй мировой войны. Но и против России они настроены крайне враждебно из-за коммунистов. Поэтому у Варшавы нет друзей кроме США.
Подводя итогу, хочется сказать, что западная Европа возрождает фашизм, а его главным врагом по-прежнему остается Россия. Так называемые специалисты по РФ по всему ЕС все еще видят ее как коммунистическую страну, которой, как мы знаем, она не является уже более двадцати лет. Они путают коммунизм с патриотизмом.
Тем больше причин остается для празднования Дня победы и для того, чтобы помнить — Россия заплатила цену миллионов жизней в борьбе с нацизмом и фашизмом, как она делает это снова, сейчас. Россия чтит память погибших предков, и для многих русских 9 мая — это не просто политическое мероприятие, а память об угнетении и последующем освобождении от иностранных захватчиков.