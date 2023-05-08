Сценарий событий Второй мировой войны повторяется сегодня: Соня ван ден Энде о празднованиях дня освобождения от нацизма в Европе

В минувший четверг, 4 мая, было подчеркнуто, что все погибшие, особенно те, что на Украине должны быть увековечены, и помнить о них необходимо также, как о героях Второй мировой войны. Например, как о самой известной голландской участнице сопротивления Ханни Шафт, которая была застрелена голландским фашистом и предателем за три дня до окончания войны.