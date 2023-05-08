Трое детей и четверо взрослых пострадали в ДТП с участием автомобиля Ford и мотоцикла в Саратовской области

Семь человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Балашовском районе Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.
Сообщение о ДТП поступило в службу «112» в 14:58 по местному времени. Вблизи села Большой Мелик в Балашовском районе столкнулись автомобиль Ford и мотоцикл.
В результате аварии пострадали семь человек, из которых трое — дети. Как сообщил Юрин, всех участников столкновения с травмами экстренно госпитализировали.
На месте ДТП работают спасатели, медики скорой помощи и сотрудники ДПС. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Другая авария произошла сегодня в Благовещенске Амурской области. В результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем пострадали 14 человек.