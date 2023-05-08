ЕС осудил Израиль за снос палестинской начальной школы на Западном берегу

В учреждении обучались порядка 45 детей, пока все занятия временно будут проводить в палатках.
Евросоюз осудил снос израильскими войсками палестинской начальной школы на Западном берегу реки Иордан, строительство которой финансировала Европа.
По данным СМИ, силовые структуры накануне утром подогнали к зданию бульдозеры. После того как из учебных комнат вынесли все имущество, сооружение было разрушено, невзирая на протесты местного населения. Палестинцы в процессе начали забрасывать солдат камнями, в ответ те применили для разгона толпы слезоточивый газ.
COGAT — орган министерства обороны Израиля, курирующий гражданские дела на занятых территориях Западного берега, в марте постановил освободить помещение по распоряжению суда в Иерусалиме. В ведомстве утверждают, что школа возведена незаконно, а ее конструкция из-за своей ветхости «может рухнуть в любой момент» и угрожает жизни и здоровью людей. Впервые петицию о сносе подала организация Regavim, одной из целей которой заявлена «защита территории Израиля».
Как сообщается, в учреждении обучалось около 45 детей. Здание было построено вместо школы, которую Израиль разрушил в 2019 году. По словам местных чиновников, ранее Тель-Авив согласился дать отсрочку до рассмотрения судом поданной апелляции, однако войска проигнорировали этот факт и приступили к сносу. В качестве временной меры учебные места для детей перенесут в палатки.
В ЕС раскритиковали действия еврейского государства и призвали прекратить разрушение зданий и выселения палестинцев, поскольку эти шаги усугубляют гуманитарную обстановку и приводят к росту напряженности в зоне конфликта. Представительство Евросоюза в Палестине подчеркнуло, что снос являлся незаконным и нарушает право детей на образование.
С аналогичными требованиями в январе этого года выступили и эксперты из ООН. По их мнению, такие действия Тель-Авива ставят под угрозу существование палестинцев как нации.