ЕС осудил Израиль за снос палестинской начальной школы на Западном берегу

COGAT — орган министерства обороны Израиля, курирующий гражданские дела на занятых территориях Западного берега, в марте постановил освободить помещение по распоряжению суда в Иерусалиме. В ведомстве утверждают, что школа возведена незаконно, а ее конструкция из-за своей ветхости «может рухнуть в любой момент» и угрожает жизни и здоровью людей. Впервые петицию о сносе подала организация Regavim, одной из целей которой заявлена «защита территории Израиля».