Хутор Леоновка в Белгородской области оказался под ударом после атаки ВСУ на Шебекино

По информации главы региона, в результате обстрела никто не пострадал. Один из снарядов упал на территорию детского сада, в результате чего повреждено остекление. Другой приземлился на территорию сельхозпредприятия. Гладков отметил, что на месте уже работают оперативные и аварийные службы.