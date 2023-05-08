Хутор Леоновка в Белгородской области оказался под ударом после атаки ВСУ на Шебекино

Хутор Леоновка Вайлуйского городского округа Белгородской области оказался под ударом украинских военных. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации главы региона, в результате обстрела никто не пострадал. Один из снарядов упал на территорию детского сада, в результате чего повреждено остекление. Другой приземлился на территорию сельхозпредприятия. Гладков отметил, что на месте уже работают оперативные и аварийные службы.
Ранее глава области сообщил, что украинские боевики обстреляли город Шебекино. В результате удара пострадали пять человек, сообщает «Царьград».