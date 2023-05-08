ВВС Иордании ликвидировали известного наркоторговца на юге Сирии

В настоящее время с сирийской территории через Иорданию проходит один из основных путей поставок амфетаминов в регион Персидского залива. Значительная часть наркотика производится в Ливане, общий оборот при этом составляет миллиарды долларов. Королевство регулярно проводит операции по задержанию контрабандистов, что становится причиной боестолкновений правоохранителей с преступниками, в том числе на сирийской стороне границы.