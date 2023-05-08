ВВС Иордании ликвидировали известного наркоторговца на юге Сирии

Известный контрабандист вместе с семьей погиб предположительно в результате авиационного удара.
Наркодилер Мараи аль-Рамтан вместе с женой и шестью детьми уничтожен в результате авиационного удара, якобы нанесенного ВВС Иордании по сирийской территории.
По сообщениям в Сети, преступник находился в сельской местности провинции Эс-Сувейда, неподалеку от границы с королевством. Аль-Рамтан считался одним из наиболее известных торговцев запрещенными веществами, наблюдатели связывают его с ливанским военизированным движением «Хезболла», которое в регионе часто обвиняют в контрабанде наркотиков.
Соцсети распространили изображения, на которых предположительно запечатлены последствия авиационного удара. В свою очередь, иорданские новостные издания сообщили, что в районе сирийской границы отмечались пролеты самолетов.
Кроме того, по некоторым данным, нанесен удар по технической станции к западу от города Деръа. Возможной целью также стал объект, связанный с контрабандой наркотиков, однако пока подтверждений или более детальной информации не появлялось.
На прошлой неделе Иордания заявила о готовности провести военные операции на прилегающих к королевству территориях республики для прекращения транзита запрещенных веществ. Вопрос борьбы с наркоторговлей является одним из ключевых предметов обсуждений в рамках возвращения Сирии в Лигу арабских государств.
В настоящее время с сирийской территории через Иорданию проходит один из основных путей поставок амфетаминов в регион Персидского залива. Значительная часть наркотика производится в Ливане, общий оборот при этом составляет миллиарды долларов. Королевство регулярно проводит операции по задержанию контрабандистов, что становится причиной боестолкновений правоохранителей с преступниками, в том числе на сирийской стороне границы.