Писатель Захар Прилепин намерен продолжить службу по контракту в Росгвардии после покушения

Пострадавший в результате взрыва, организованного диверсантом Александром Пермяковым, российский писатель Захар Прилепин продолжит служить в Росгвардии. Попытки убить публициста предпринимались с 2017 года.
По словам пострадавшего писателя, покушение не повлияет на его деятельность. Киевские диверсанты пытаются убить Прилепина уже на протяжении шести лет. Однако тот планирует продолжить службу по контракту в Росгвардии, передает Telegram-канал SHOT.
«Собственно говоря, это постоянный фон жизни, я как-то даже привык, насколько это возможно. Это обычная манера работы той стороны», — сказал писатель.
Ранее суд в Нижегородской области арестовал обвиняемого в покушении на жизнь Прилепина Александра Пермякова. Мужчина заключен под стражу на два месяца.