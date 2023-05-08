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Петербургский СКА намерен подписать контракт со шведским вратарем Юханом Маттсоном

Спорт
Петербургский СКА намерен подписать контракт со шведским вратарем Юханом Маттсоном

Петербургский хоккейный клуб СКА намерен подписать контракт со шведским вратарем Юханом Маттсоном.

Шведский хоккеист приобрел статус неограниченно свободного агента по истечении срока действия договора с екатеринбургским ХК «Автомобилист», сообщает «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Маттсон отстоял в воротах команды из столицы Урала 30 встреч, отразив 91,9% шайб, заработав таким образом коэффициент надежности 2,25.

Если шведский голкипер поменял один российский клуб на другой, то многие игроки из РФ уезжают за океан — попробовать силы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), объединяющей команды США и Канады. Так, бывший нападающий московского «Спартака» Никита Чибриков продолжит карьеру в канадском ХК «Виннипег Джетс», информирует RT.
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