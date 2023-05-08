Петербургский СКА намерен подписать контракт со шведским вратарем Юханом Маттсоном

Если шведский голкипер поменял один российский клуб на другой, то многие игроки из РФ уезжают за океан — попробовать силы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), объединяющей команды США и Канады. Так, бывший нападающий московского «Спартака» Никита Чибриков продолжит карьеру в канадском ХК «Виннипег Джетс», информирует RT.