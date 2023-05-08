В Приамурье 14 человек пострадали при столкновении рейсового автобуса с легковушкой

В Благовещенске в результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем пострадали 14 человек. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе Министерства внутренних дел по Амурской области.
Авария произошла в понедельник, 8 мая. От удара с легковым автомобилем автобус перевернулся, указывается в материале. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и детали инцидента.
«В результате автоаварии травмировано 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних 14 и 17 лет. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции», — подчеркнули в ведомстве.
В настоящий момент все пострадавшие госпитализированы: врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.