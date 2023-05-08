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Полицейские задержали 13 человек за метание камней в сторону мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Происшествия
Полицейские задержали 13 человек за метание камней в сторону мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу выступал на митинге перед населением в Эрзуруме, когда несколько человек начали забрасывать камнями трибуну и автобус политика. Правоохранители задержали некоторых граждан, причастных к данному инциденту.

По словам главы Минюста Турции Бекира Боздага, расследование по факту произошедшего продолжается, изучаются записи с камер наружного наблюдения. На данный момент под стражей находятся 13 человек.

Боздаг также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Министр подчеркнул, что предвыборный агитационный процесс должен продолжаться без подобных инцидентов в соответствии с демократическими нормами.

Ранее Имамоглу сообщил, что в результате атаки неизвестных ранения получили около 15 его сторонников. Мэр Стамбула заявил о намерении подать жалобы на губернатора региона и местные силы безопасности, которые не предотвратили нападение.
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