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Глава Рослесхоза Иван Советников спрогнозировал ликвидацию пожаров в Свердловской области за два-три дня

Происшествия
Глава Рослесхоза Иван Советников спрогнозировал ликвидацию пожаров в Свердловской области за два-три дня

В настоящий момент основные крупные пожары в лесах Свердловской области локализованы, тушение оставшихся возгораний займет два-три дня. Об этом заявил глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников в Telegram-канале ведомства.

По его словам, солнечная погода без осадков осложняет ликвидацию лесных пожаров в регионе. Однако, как отметил глава агентства, ситуация все же стабилизируется. Поэтому ожидается, что в течение двух-трех дней все очаги возгорания будут локализованы и потушены.

Следует отметить, что на Среднем Урале огнем охвачено более 54 гектаров леса. В настоящий момент уже локализовано 16 пожаров. Для ликвидации возгораний используется более 500 единиц специальной техники, а также самолеты Бе-200 и Ил-76, вертолеты Ми-8. Помимо спасателей, привлечено около шести тысяч волонтеров.
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