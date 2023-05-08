Глава Рослесхоза Иван Советников спрогнозировал ликвидацию пожаров в Свердловской области за два-три дня

В настоящий момент основные крупные пожары в лесах Свердловской области локализованы, тушение оставшихся возгораний займет два-три дня. Об этом заявил глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников в Telegram-канале ведомства.
По его словам, солнечная погода без осадков осложняет ликвидацию лесных пожаров в регионе. Однако, как отметил глава агентства, ситуация все же стабилизируется. Поэтому ожидается, что в течение двух-трех дней все очаги возгорания будут локализованы и потушены.
Следует отметить, что на Среднем Урале огнем охвачено более 54 гектаров леса. В настоящий момент уже локализовано 16 пожаров. Для ликвидации возгораний используется более 500 единиц специальной техники, а также самолеты Бе-200 и Ил-76, вертолеты Ми-8. Помимо спасателей, привлечено около шести тысяч волонтеров.