Глава Рослесхоза Иван Советников спрогнозировал ликвидацию пожаров в Свердловской области за два-три дня

По его словам, солнечная погода без осадков осложняет ликвидацию лесных пожаров в регионе. Однако, как отметил глава агентства, ситуация все же стабилизируется. Поэтому ожидается, что в течение двух-трех дней все очаги возгорания будут локализованы и потушены.