Президент РФ Владимир Путин принял приглашение от главы Киргизии посетить страну

Российский лидер Владимир Путин принял приглашение от президента Киргизии Садыра Жапарова посетить страну с официальным визитом. Об этом сообщили на сайте Кремля.
Глава Киргизии поблагодарил российскую сторону за теплый прием и пригласил коллегу прилететь в 2023 году с ответным официальным визитом. В администрации президента отметили, что Путин поддержал инициативу кыргызского лидера.
Жапаров прилетел в Москву, чтобы принять участие мероприятиях по случаю Дня Победы. Президент прибыл в столицу по приглашению Путина. Ранее у них состоялась рабочая встреча.