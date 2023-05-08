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Президент РФ Владимир Путин принял приглашение от главы Киргизии посетить страну

Политика
Президент РФ Владимир Путин принял приглашение от главы Киргизии посетить страну

Российский лидер Владимир Путин принял приглашение от президента Киргизии Садыра Жапарова посетить страну с официальным визитом. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Глава Киргизии поблагодарил российскую сторону за теплый прием и пригласил коллегу прилететь в 2023 году с ответным официальным визитом. В администрации президента отметили, что Путин поддержал инициативу кыргызского лидера.

Жапаров прилетел в Москву, чтобы принять участие мероприятиях по случаю Дня Победы. Президент прибыл в столицу по приглашению Путина. Ранее у них состоялась рабочая встреча.
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