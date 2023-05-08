Патриотическая традиция, зародившаяся в XVII веке

В советское время образ «черносотенца» рисовался крайне негативно. Если белых офицеров в кинофильмах, литературных произведениях позднего СССР показывали даже с долей симпатии, как русских людей, по-своему переживающих за Россию, то относительно «черной сотни» вердикт был единственным и неоспоримым — питекатропоподобный «лавочник», с помощью дубинки, совершающий убийства и погромы. «Русский» в силу ограниченности, с трудом владеющий своим родным языком. Невежественный и необразованный, но зато всем своим существом за «веру, царя и Отечество», но, скорее, за возможность под этой маркой грабить и убивать.