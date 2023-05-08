Патриотическая традиция, зародившаяся в XVII веке

8 мая 1905 года в Москве была основана Русская Монархическая Партия. Ее создателем был Владимир Грингмут — русский историк, публицист, политический деятель крайне консервативных взглядов. Свое детище он пережил на два года.
В левой среде того времени его фамилия стала именем нарицательным, обозначая самого лютого «черносотенца». Да, Русская Монархическая Партия относилась именно к черносотенному движению, возникшему как реакция на беспредел разного рода социалистов и анархистов, на захлестнувший огромную страну «революционный» террор. Таков был ответ здоровой части общества на разгоравшееся пламя Смуты, попытка погасить его массовой народной инициативой снизу.
В советское время образ «черносотенца» рисовался крайне негативно. Если белых офицеров в кинофильмах, литературных произведениях позднего СССР показывали даже с долей симпатии, как русских людей, по-своему переживающих за Россию, то относительно «черной сотни» вердикт был единственным и неоспоримым — питекатропоподобный «лавочник», с помощью дубинки, совершающий убийства и погромы. «Русский» в силу ограниченности, с трудом владеющий своим родным языком. Невежественный и необразованный, но зато всем своим существом за «веру, царя и Отечество», но, скорее, за возможность под этой маркой грабить и убивать.
На самом же деле в движение были вовлечены и блестяще образованные люди, и тогдашний средний класс, и многие рабочие, крестьяне. Их объединяла любовь к Родине, Государю и неприятие хаоса, новой Смуты, куда намеривались ввергнуть страну революционные бесы.
Перефразировав Петра Аркадьевича Столыпина, им нужна была Великая Россия, а не великие потрясения.
И они следовали этой доктрине. Есть мнение, что именно черносотенное движение отсрочило кровавые события 1917 года на 10-12 лет. Иными словами, кровавое колесо могло закрутиться еще в годы «первой русской революции», если бы его не остановили совместными усилиями государства и общества. Ведь готовились покушения и на самого государя-императора Николая II, была и помощь террористам из-за рубежа.
Все как в «семнадцатом» лишь с некоторыми нюансами, и вот черносотенцы вкупе со здоровыми силами в тогдашней властной вертикали не дали пойти процессам вразнос.
Сама же традиция черносотенного движения зародилась… еще в XVII веке. Это ополчения, вытащившие Россию из горнила Смуты. Тогда точку поставили Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, собравшие «черных людей» Поволжья и поведшие их освобождать Москву от интервентов и изменников.
«Черными людьми» назывались непривилегированные слои населения и объединялись они в «сотни» — она из форм самоорганизации в то время.