«Все выполняют общие задачи»: Пригожин объяснил журналистам Afrique Media причины эффективности ЧВК «Вагнер»

«Я со своими бойцами, командиры со своими бойцами, и все выполняют общие задачи. Так что мы намного эффективнее их. Мы более эффективны, чем МИНУСМА (многопрофильная комплексная миссия ООН в Мали. — Прим. ФАН), более эффективны, чем украинская армия, какой она является сегодня.