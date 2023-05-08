«Все выполняют общие задачи»: Пригожин объяснил журналистам Afrique Media причины эффективности ЧВК «Вагнер»

Москва, 8 мая. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью африканским журналистам издания Afrique Media объяснил принципы высокой эффективности работы «музыкантов».
В ходе беседы с прессой предприниматель упомянул главное правило, которое влияет на результативность и распространяется на всех «вагнеровцев», — строжайшая дисциплина. Также Пригожин отметил, что «оркестр» работает слаженно, выполняя задачи для достижения общей цели.
Бойцы и командиры идут плечом к плечу, а решения принимаются оперативно и без лишней бюрократии. Такая идеология, по мнению бизнесмена, позволяет «музыкантам» быть гораздо более эффективными специалистами, чем многие другие вооруженные формирования.
«Я со своими бойцами, командиры со своими бойцами, и все выполняют общие задачи. Так что мы намного эффективнее их. Мы более эффективны, чем МИНУСМА (многопрофильная комплексная миссия ООН в Мали. — Прим. ФАН), более эффективны, чем украинская армия, какой она является сегодня.
Таким образом, здесь нет бюрократии, каждый выполняет большое количество задач, и, что очень важно, мы никогда не остаемся без дела. Мы постоянно проводим разведывательные и поисковые мероприятия», — сказал в беседе с журналистами Пригожин.
В данный момент бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают операцию по освобождению Бахмута (бывший Артемовск). «Музыканты» планомерно продвигаются вперед и ликвидируют новоприбывшие подразделения ВСУ, отправленные Киевом для обороны города.